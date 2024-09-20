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        Haberler Dünya Macron'dan Netanyahu'ya uyarı! | Dış Haberler

        İsrail basınına göre, Macron Netanyahu'ya, "bölgeyi savaş sürüklüyorsunuz" uyarısında bulundu

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak "Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği" uyarısında bulunduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:33 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:33
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        Macron'dan Netanyahu'ya uyarı!
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        İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Macron, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının akabinde Netanyahu'yu telefonla aradı.

        Macron görüşmede Netanyahu'ya, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz." dedi.

        Netanyahu ise Macron'a "İsrail'e baskı uygulayacağınız yerde saldırılarını durdurması için Hizbullah'a baskı yapmanızın zamanı geldi." diyerek karşılık verdi.

        Gazetede ismi açıklanmayan Fransız bir yetkili ise "Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığı ancak diplomatik yolun hala baki olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında 14 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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