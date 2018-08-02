Yusufeli ilçesindeki Dokumacılar köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından bir şirkete ait maden ocağının önünde heyelan meydana geldi.
Heyelan esnasında maden ocağının içinde bulunduğu belirlenen Orhan Yetişmiş, Bayram Duran, Hüseyin Altunbaş ve Kemal Çakır isimli işçiler 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Mahsur kalan işçilerin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.
"SIĞINAKLARA SAKLANDIK"
İçeriden çıkan ilk işçi Orhan Yetişmiş, “İçeride sığınaklarımız vardı. Oraya sakladık. İş makinesinin sesini duyunca sese doğru geldik” ifadelerini kullandı.
Kurtarılan işçiler Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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