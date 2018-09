Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sürpriz bir ziyarette bulunarak konuşma yaptı. 4 yıl sonra gerçekleşen sürpriz BM ziyareti, Maduro'nun Genel Kurula gitmemesi yönünde aldığı tehditlere rağmen gerçekleşti.

Maduro yaptığı konuşmada, 6 ülkenin kendisine insanlık suçları işlediği gerekçesiyle yönlendirdiği suçlamalar ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri harekatta bulunmayı ima etmesi gibi konular nedeniyle ülkesini savundu.



"ABD DÜNYAYA EMİRLER VERİYOR"

BM Genel Kurulunda yaptığı 50 dakikalık konuşmada çoğunlukla ABD'nin politikaları hakkında konuşan Maduro, ABD'nin dünya sanki kendisine aitmiş gibi etrafa emirler vermeye devam etmek istediğini söyledi.

Trump'ın bir gün önce yaptığı konuşmada vurguladığı tek taraflı 'Önce Amerika' politikasına dikkat çeken Devlet Başkanı Maduro, "Dün bu kürsüden dünya hükümetlerine verilen direktiflere uymaları yoksa bütün ülkelerin sonuçlardan etkileneceği yönünde talimatlar verildi" dedi.



"TRUMP'LA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Venezuela Devlet Başkanı, önceki günkü konuşmasında, "Hayatları kurtarmak, insanlara yardım etmek için her an herkesle görüşmeye hazırım" diyen Trump'a cevaben, "Trump ve benim farklılıklarımız var ama zaten bu yüzden görüşmeliyiz" dedi.

Maduro, "Trump Venezuela için endişeli ve Venezuela'ya yardım etmek istiyor. Bu iyi. Trump ile istediği her konuda açık bir şekilde konuşmaya hazırım" dedi.



LATİN ÜLKELERİ VE KANADA'DAN ŞİKAYET

Dün 5 Latin Amerika ülkesi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau New York'ta bir araya geldi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden Maduro'nun insanlığa karşı işlediği suçların soruşturulmasını isteyen bir talepte bulundu. BM üyesi ülkelerin ilk kez üye bir ülke için gerçekleştirdikleri şikayette, Venezuale güvenlik güçlerini Maduro hükümetinin emirlerine keyfi tutuklama, cinayet, yargısız infaz, işkence, cinsel taciz ve tecavüz gerçekleştirmekle suçlayan insan hakları raporuna işaret edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ