Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medyada yer alan, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'nde üstü açık bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğünün görülmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aracı kullanan kişinin M.Ç, havaya ateş eden kişinin ise M.H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Beşevler Sanayi Sitesi'nde 24 Temmuz 2016'da meydana gelen olayın şüphelilerinden M.Ç'nin 18 Temmuz'da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde yakalandığı, cumhuriyet savcısının talimatı ile "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı, ehliyetsiz, aracı ile spin atmak ve saygısızca araç kullanmaktan ise 1989 lira trafik cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, görüntülerde havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli M.H.K'nin bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, cumhuriyet savcısının talimatı ile "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan şüpheli olarak ifadesinin aldırıldığına da yer verildi.

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