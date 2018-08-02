Olay, Hadim ilçesinde bulunan Bağbaşı Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde botla barajda gezinti yapan ve yanında 3 arkadaşı bulunan Fatih Demirci, baraj kıyısında bulunan kayalıklardaki mağaraya halatla tırmanışa başladı. Fatih Demirci, bir süre sonra halatın kopması sonucu suya düştü. Fatih Demirci’yi kurtarmaya çalışan ve başarılı olamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle ekiplerin, çalışması sonuç vermedi. Ara verilen ve sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar sonucunda Fatih Demirci'nin halata sarılı olan cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Demirci'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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