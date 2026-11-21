Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslıhan Malbora, önceki akşam bir tiyatro çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son dönemde verdiği kilolar hakkında konuştu.

Sevgilisinin zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları yalanlayan Aslıhan Malbora, "İğne olmadı. İnanın çok güzel, çok disiplinli bir diyet yapıyor. Hepsini diyete borçlu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çağatay Ulusoy ile önümüzdeki ay yurt dışında evleneceği yönündeki iddialara da yanıt veren Malbora, "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum" diyerek evlilik söylentilerini yalanladı.

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İlişkisiyle ilgili de konuşan oyuncu, "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.