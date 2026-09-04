Bacağı kopan Survivor Yunanistan yarışmacısından Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava

Yunanistan'da düzenlenen Survivor yarışmasına katılan ve bir tekne kazasında bacağının bir kısmını kaybeden yarışmacı Stavros Floros, yapım şirketine karşı yasal işlem başlattı.

Program çekimlerine ara verildiği sırada zıpkınla balık avlarken kaza geçiren, sol bacağından ciddi şekilde yaralanan yarışmacı, Survivor Yunanistan yapımcılarına 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

İHMALKARLIK SUÇLAMASI

Floros, şikayetinde programın yapımcılarını ihmalkarlıkla suçlayarak, yapımcıların, daha önce aynı sularda kıl payı atlatılan kazalar ve hatta bir ölüm vakası yaşanmasına rağmen, yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti'ndeki Bayahibe yakınlarında, turist teknelerinin yoğun olarak geçtiği açık sularda zıpkınla balık avlamalarını gerektiren bir format üzerine programın tüm yapısını kurduklarını iddia etti.

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ACUN ILICALI VE ŞİRKETLERİNE DAVA AÇTI

Yarasına uygulanan basit bir turnikeyle hayata tutunduğunu söyleyen Floros, Miami'deki bir hastaneye nakledildiğini, zorlu geçen 61 günlük hastanede kalış süresi boyunca birden fazla ameliyat geçirdiğini belirtti.

Survivor Yunanistan’ın 13. sezonunda mücadele eden 22 yaşındaki yarışmacının açtığı davada, Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, şirket sahibi Acun Ilıcalı ve Skai TV sorumlu taraflar olarak yer alıyor.

SOL BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Yapım şirketi Acun Medya'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs'taki tekne kazası, Floros'un Dominik Cumhuriyeti'ndeki Saona Adası sularında, çekimlere ara verdiği sırada zıpkınla balık avladığı sırada meydana geldi. Floros tekne motorunun pervanelerine çarptı, bunun sonucunda sol bacağı kısmen ampute edildi ve sağ ayak bileğinde ciddi yaralanma oluştu.

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Acun Medya'nın açıklamasında, şirket durumu ciddi bir kaza olarak nitelendirerek, "Olayın tam olarak hangi koşullar altında meydana geldiğini açıklığa kavuşturmayı gerekli görüyoruz" dedi.

Açıklamada, "Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, kaza, yarışmacının reality şovun yarışma süreci dışında zıpkınla balık avlarken bir turist teknesi tarafından yaralanması sonucu meydana gelmiş gibi görünüyor" denildi.

Floros'a yardım etmek için derhal müdahale yapıldığını açıklayan şirket, yerel yetkililerin şu anda olayın nedenlerini araştırarak koşulları tam olarak belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

YARIŞMA PROGRAMI DURDURULDU

Kazanın ardından Survivor Yunanistan programını yayınlayan Yunan televizyon kanalı SKAI, programın yayınını askıya aldı. SKAI tarafından Yunan haber sitesi eKathimerini'ye yapılan açıklamada, Survivor yapımının tamamen Acun Medya'nın kontrolü ve sorumluluğu altında gerçekleştirildiği belirtildi.