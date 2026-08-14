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        Haberler Dünyadan 'Barbie 2' filminde maaş krizi: Margot Robbie ve Ryan Gosling'in talepleri onaylanmadı

        'Barbie 2' filminde maaş krizi: Margot Robbie ve Ryan Gosling'in talepleri onaylanmadı

        'Barbie'nin devam filmi için harekete geçilmiş olsa da maaş krizi şimdilik yapıma engel oldu. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in altı farklı teklifi geri çevirdiği konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        'Barbie 2' krizi

        Margot Robbie'nin 'Barbie' filminde başrol oynaması ve ortak yapımcılığını üstlenmesi karşılığında 50 milyon dolar kazandığı söyleniyor. Avustralyalı oyuncu filmdeki başrolü için çok yüksek bir ücret almış olsa da film, gişede 1,4 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti. Ancak devam filminin, maaş görüşmeleri nedeniyle askıya alındığı konuşuluyor.

        Yönetmen Greta Gerwig ve orijinal senaryo üzerindeki çalışmalarıyla Oscar adaylığı alan Noah Baumbach'ın, devam filmi üzerine planlar yaptıkları öğrenildi. Ancak yeni haberlere göre Warner Bros., Margot Robbie, Ryan Gosling ve diğer başrol oyuncuları için kararlaştırılan yüksek maaşları ödemeyi reddediyor. Bu nedenle devam filmiyle ilgili umutlar tehlikeye girebilir.

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        OYUNCULAR ALTI TEKLİFİ REDDETTİ

        'Barbie'nin vizyona girmesinden bu yana geçen üç yılda Warner Bros., altıdan fazla teklif yaptı, ancak tüm teklifler oyuncu ekibi tarafından reddedildi.

        İddialara göre Ryan Gosling, Oscar'a aday gösterildiği Ken rolünü devam filminde yeniden canlandırmak için 20 milyon dolar istiyor. Margot Robbie'nin talebi ise şimdilik bilinmiyor. New York Times'a göre, stüdyo yöneticileri aylardır oyuncularla görüşüyor. Teklifler arasında, filmin gişede belirli bir başarı seviyesine ulaşması durumunda başrol oyuncularına kâr payı ödenmesi de yer alıyor.

        Ancak bazı kaynaklara göre, Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, kâr payına katılımın ne zaman başlayacağı da dahil olmak üzere teklifleri fazla yüksek buldu ve onaylamadı.

        İddialara göre, filmin haklarının aralık ayında oyuncak üreticisi Mattel'e geri dönmesinden önce ikinci bir film için anlaşmaya varılması gerekiyor. Stüdyo eş başkanları Pam Abdy ve Michael De Luca yaptıkları açıklamada, "Mattel ile bir hak anlaşmamız var ve bir sonraki Barbie filmini çekmek için anlaşmaları sonuçlandırmak amacıyla bir dizi büyük teklifte bulunduk. Maalesef şu ana kadar bir anlaşmaya varamadık" dedi.

        New York Times'a göre Greta Gerwig'in 'Barbie 2' için bir fikri var, ancak filmin anlaşması sağlanana kadar bunu paylaşmayacak.

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        #barbie filmi
        #barbie 2 filmi
        #Margot Robbie
        #Ryan Gosling
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