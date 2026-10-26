Brad Pitt, son filmi 'Vahşinin Kalbi'nin (Heart of the Beast) tanıtımını yaparken hayatının en zorlu dönemlerinden bazılarıyla nasıl başa çıktığını ayrıntılı olarak anlattı.

Filmde, kazadan sağ kurtulan bir emekli askeri canlandıran 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, projede hayatta kalma uzmanlarıyla birlikte çalıştı ve bu çalışmanın, yaşadıklarını daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

"YAKINLARIMA AÇIK OLDUM"

Eski eşi Angelina Jolie ile yaşadığı çekişmeli boşanmanın ardından karanlık günlerini atlatmak, kayıplar ve acı çekmek hakkında açıklamalarda bulunan Pitt, "En karanlık günleri düşündüğümde, en çok güvendiğim şeyin yakın ilişkilerim olduğunu söyleyebilirim. Çok yakın arkadaşlarım, birkaç yakın aile üyesine mücadelem konusunda çok açık oldum" dedi.

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"BİR SONRAKİ ZAFERE ODAKLANMAK GEREKİYOR"

The Sun gazetesine konuşan Pitt, "Sizi seven, arkanızda duran ve sizin de onları sevdiğiniz insanlarla bu kadar özgür olabilmek her şey demek" diye ekledi. "Hayatta kalma uzmanları bize her şeyin küçük zaferlerle ilgili olduğunu söylerdi. Kayıplar yaşayacaksınız, acı çekeceksiniz, ama önemli olan bir sonraki küçük zafere ulaşmak" diyen Pitt, "Hayatın da bir bakıma böyle olduğunu düşündüm. Yani zorluklarla boğuşurken ve birçok engeli aşarken, büyük resmi düşünmeden, sadece bir sonraki küçük zafere odaklanmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

2005'te birlikteliğe başlayan Brad Pitt ve Angelina Jolie, sadece iki yıl süren evliliğin ardından Eylül 2016'da ayrıldı. Ancak boşanmaları, sekiz yıl süren bir hukuk mücadelesinin ardından 2024 yılına kadar kesinleşmedi.

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ÇOCUKLARI SOYADINI BIRAKTI

Ünlü ikilinin altı çocuğunun hepsi artık yetişkin. Maddox (25), Zahara (21), Shiloh (20) ve Vivienne (18) de dahil olmak üzere dördü soyadlarını "Jolie-Pitt"ten sadece "Jolie" olarak değiştirmek için yasal adımlar attı. Knox (18) ve Pax (22) ise isim değişikliği için resmi bir başvuru yapmadı.

YENİ SEVGİLİ, YENİ HAYAT

Angelina Jolie'den ayrılmasının ardından çocuklarıyla da arasını düzeltemeyen Pitt, yaklaşık dört yıldır 33 yaşındaki mücevher tasrımcısı Ines de Ramon ile birliktelik yaşıyor. Pitt, kız arkadaşıyla giderek daha sık birlikte kamuoyu önünde görünmeye başladı.