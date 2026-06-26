Cansel Elçin: Gelin ve damat gibi hissettik

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Harbiye'de bir etkinlikte görüntülendi. Beyazlar içinde objektiflere yansıyan oyuncu çift, "Biz de altı sene geriye gittik gibi hissettik. Gelin-damat gibi oldu. Tenise özel giyindik. Bir tık şıklaştırdık. Arkadaşlarımız ve konuklarımız ile güzel bir akşam geçireceğiz" diye konuştu.

"TENİS HAYATIMIZDA BÜYÜK YER KAPLIYOR"

Tenise olan ilgileri hakkında konuşan Elçin, "Hayatımıza bayağı girdi. Büyük bir yer kaplıyor. Atlas'ımız da dahil oldu. Tenis popülerleşsin isteniyor. Biz de öyle istiyoruz. Tenisçilerimiz ilk 10'lara girsin istiyoruz. İlk 50'ye giriyoruz henüz" ifadelerini kullandı.

"İDDİALI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Cansel Elçin, eşinin kendisinden daha iyi olduğunu söyleyince Zeynep Tuğçe Bayat, "Biraz hırs yaptım, Cansel'i yendiğimde de onun yenildiğini anlamıyorsunuz. Çünkü güzel güzel tebrik eder. Çok güzel bir adabı var. Hülya Hanım (Avşar) ile oynarım. Yenerim demiyorum ama iddialı olduğumu düşünüyorum" dedi.