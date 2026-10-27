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        Haberler Magazin Danla Bilic, evinde rahatsızlandı

        Danla Bilic, evinde rahatsızlandı

        Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle defalarca kez ameliyat olan Danla Bilic, evinde rahatsızlandı. Bilic, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        Evinde rahatsızlandı

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Vücuduna yayılan dolgu maddesinin dokularında ciddi enfeksiyona yol açtığını açıklayan Bilic, bu komplikasyonlardan kurtulabilmek için daha önce 9 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

        Ünlü isim, son olarak sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Evine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları takipçileriyle paylaşan Bilic, "İyileştim dediğim hikâyemin üstünden sadece bir gün geçmişti" ifadelerini kullandı.

        "YARIN ULTRASONDAN BAKILACAK"

        Bilic, daha sonra sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket edemediğini belirten fenomen, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: Sol bacağım kilitlendi, ondan o hâle geldim. Bir anda kilitlendi, hareket edememeye başladım. Korkunç bir acı falan... Sonra iğne, serum; hemen 10-15 dakikada yumuşacık oldu. Yarın ultrasondan bakılacak.

        "BİZİM SON KURŞUNUMUZDU" DEMİŞTİ

        Öte yandan Danla Bilic, geçirdiği son operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve "Ben 'iyiyim' demeyi bıraktım; çünkü kendime değdirdiğim nazarı kimse değdiremiyor. Benim bu son ameliyatım, bizim son kurşunumuzdu, yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derece kesip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar. Çok kesildiği için tedavim uzun sürüyor" demişti.

        "İNŞALLAH BİR AN ÖNCE İYİLEŞİRİM"

        Son dört aylık süreci oldukça ağır geçirdiğini de dile getiren Bilic, şu ifadeleri kullanmıştı: Acayip sancılı bir dört aydı. İnsanın kendine yaptığı en büyük kötülük, hastalığını küçük görmek. Ben bu evde 40 derece ateşle yerlerde süründüm. O zaman bile "Bir şeyim yok" diyordum. Bunun sonu aydınlık, iyileşeceğim. Bu yüzden modum yüksek, ölümcül bir hastalık değil. Artık her şeyin değerini anladım; rahat uyuyabilmenin, yana dönebilmenin önemini anladım. Yeni hayatım için çok heyecanlıyım. İnşallah bir an önce iyileşirim. Çok sıkıldım, psikolojim gidik.

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        AQUAFILLING NEDİR?

        Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.

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