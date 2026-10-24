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        Haberler Müzik Ebru Yaşar: Bir ilki gerçekleştirdik

        Ebru Yaşar: Bir ilki gerçekleştirdik

        İstanbul'da sahne alan Ebru Yaşar, "Yaklaşık 6 aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Bu, Türkiye'nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 teknik ekip arkadaşımızla çok özel bir gece hazırladık. İzleyicimiz Türkiye'de ilk defa böyle bir sahne görecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Ebru Yaşar: Bir ilki gerçekleştirdik

        Ebru Yaşar, dün akşam İstanbul'da hayranlarının karşısına çıktı. Yaklaşık 400 kişilik teknik ekip, 360 derece sahne konsepti, dev ses ve ışık sistemleri, senfonik düzenlemeler ve özel tasarım kostümlerle hayata geçirilen prodüksiyon görkemli bir müzik şölenine dönüştü. Yaşar, şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden yorumladı.

        Konser öncesinde muhabirlerle bir araya gelen Ebru Yaşar, aylar süren hazırlıkların perde arkasını anlatarak Türkiye’de bir ilke imza attıklarını vurguladı. Yaşar, "Yaklaşık 6 aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Bu, Türkiye’nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 teknik ekip arkadaşımızla çok özel bir gece hazırladık. İzleyicimiz Türkiye’de ilk defa böyle bir sahne görecek. Hem onlar adına hem de kendi adıma bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        Sanatçının adının ilk harfi olan küçük “e”, salonun içine uzanan devasa, heykelsi bir sahne mimarisine dönüştürüldü. Ebru Yaşar’a eşlik eden Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası, özel tasarlanan sahnenin kıvrımları içine ve çevresine yerleştirildi.

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        #Ebru Yaşar
        #konser
        #istanbul
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