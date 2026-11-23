"HER ŞEYDE BİR HAYIR OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Kökdemir, yaşadığı sürecin devamına ilişkin ise "Sonrasında tedavi süreci ve davranış biçimleri gayet iyiydi. Kai'ye bulaşmayacak bir şey oluşu ve emzirebilmem beni çok mutlu etti. Ancak çok zor bir durumdaydım ve tabii gezmeyi durdurduk. İki gecedir Tokyo'dayım ve Tokyo'ya dair hiçbir şey görmedim. Yine de her şeyde bir hayır olduğuna gerçekten inanıyorum" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.