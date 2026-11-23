Beste Kökdemir, Japonya'da hastanelik oldu
Eşi Fazlı Erdinç Çatak ve oğulları Kai Güneş ile Japonya'da tatil yapan Beste Kökdemir, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ateşi 40,5 dereceye kadar yükselen oyuncu, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen oyuncu Beste Kökdemir, aynı yıl Kai Güneş adını verdikleri oğlunu kucağına almıştı.
Mutlu evliliklerini sürdüren çift, oğullarıyla birlikte Japonya'ya tatile gitti. Ancak tatil sırasında rahatsızlanan Beste Kökdemir, geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldı. Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, başından geçenleri takipçilerine anlattı.
"GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİK"
Rahatsızlığının yediği bir yemekten kaynaklandığını belirten Kökdemir, "Dün geceyi hastanede geçirdik çünkü bir yemekten virüs kapmışım ve hepimiz için biraz sert oldu. Japonya gerçekten temiz, özenli bir yer ama bu tarz vakaların da sayısı az değilmiş. En güvenilir restoranlarda yememize rağmen bu durumu yaşadık. Hastanede beni şaşırtan bazı şeyler oldu" ifadelerini kullandı.
"ATEŞİM 40,5'E KADAR ÇIKTI"
Hastanede yaşadıklarına da değinen oyuncu, "Gece acile gittik, ateşim hızla yükseliyordu. 40,5'e kadar çıkmasına rağmen bizi iki saat ya da daha uzun bir süre beklettiler. Başka bir hastane bulamadığımız için bulabildiğimiz ilk hastaneye gitmiştik ve gerçekten anormal derecede pahalıydı" dedi.
"HER ŞEYDE BİR HAYIR OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Kökdemir, yaşadığı sürecin devamına ilişkin ise "Sonrasında tedavi süreci ve davranış biçimleri gayet iyiydi. Kai'ye bulaşmayacak bir şey oluşu ve emzirebilmem beni çok mutlu etti. Ancak çok zor bir durumdaydım ve tabii gezmeyi durdurduk. İki gecedir Tokyo'dayım ve Tokyo'ya dair hiçbir şey görmedim. Yine de her şeyde bir hayır olduğuna gerçekten inanıyorum" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.