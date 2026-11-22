"SUÇ UNSURU YOK"



Hürriyet'in haberine göre; Emre Altuğ verdiği ifadede ilgili kararın tarafına usulsüz tebliğ edildiğini belirterek şunları söyledi: Öğrendikten sonra, encümen kararının iptali için dava açtım. Sit alanında kalan bir bölge için yapılaşmaya ilişkin izinleri vermeye belediye yetkili değildir. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü’nden görüş yazısı alınmış ve bu görüşte yapılaşma açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Suç unsurları oluştuğundan söz edilemez.