Hasan Can Kaya, eşiyle ilk kez kameraların karşısında

Davete pek çok ünlü isim de katıldı. Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş da etkinlikteydi. Muhabirlerin "Bebek özlemi var mı, çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine kahkaha atan Bensu Soral, "En güzel bebek başkasının bebeği!" diyerek, espri yaptı. Ardından sözlerini "Şaka bir yana çocuk çok büyük bir sorumluluk, şu an hayırlısı diyelim" şeklinde tamamladı.