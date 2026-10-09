Hasan Can Kaya, eşiyle ilk kez kameraların karşısında
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, haziran ayında evlendiği Duygu Karabaş ile ilk kez kameraların karşısına geçti. Kaya, "Evlilik bana yakıştı" dedi
Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile ABD'de dünyaevine girmişti. Çift, ilk kez gazetecilere poz verdi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hasan Can Kaya, "Konuşanlar" programının yeni sezona merhaba partisinde eşiyle kameraların karşısına geçti. Ünlü komedyen, "Bana yakıştı evlilik. Daha disiplinli oldum. Bana genel olarak çok iyi geldi" dedi.
Davete pek çok ünlü isim de katıldı. Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş da etkinlikteydi. Muhabirlerin "Bebek özlemi var mı, çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine kahkaha atan Bensu Soral, "En güzel bebek başkasının bebeği!" diyerek, espri yaptı. Ardından sözlerini "Şaka bir yana çocuk çok büyük bir sorumluluk, şu an hayırlısı diyelim" şeklinde tamamladı.
Sefo, "Yeni şarkımı 16'sında yayınlayacağım, hazırlıklarımı tamamladım" diyerek, sevenlerine yeni parça müjdesi verdi. Özel hayatıyla ilgili yöneltilen sorular üzerine ise gülümseyerek "Özel hayatı sormasak daha iyi" ifadesini kullanarak, konuyu kapatmayı tercih etti.
Cenk Tosun
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