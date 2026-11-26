"Bu yüzden 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllardan fotoğraflara baktım ve eski tarz yönetmenlerin bere ve gözlük taktığını gördüm" diyen Travolta, "Düşündüm ki, 'İşte ben de bunu yapıyorum. Yönetmen olmaya bir saygı duruşunda bulunuyorum, bu yüzden yönetmen rolünü oynayacağım'" şeklinde konuşmuştu.

Son projesinin ilham kaynağı henüz açıklanmamış olsa da, Travolta, Başkan John F. Kennedy suikastını konu alan ve yıldızın mafya lideri Johnny Roselli'yi canlandırdığı yeni projesi için basın turuna başlıyor. Deri eldivenlerinin İtalyan deri geleneğine gönderme olabileceği konuşuluyor.