John Travolta yeni kırmızı halı aksesuarını buldu: Deri eldiven
Daha önce kırmızı halıya bereyle çıkıp poz vermesiyle adından söz ettiren ve "Eski tarz bir yönetmen gibi görünmek istedim" diyen John Travolta, bu defa deri eldiveni tercih etti
John Travolta, en sevdiği aksesuar olan beresini yeni bir aksesuarla değiştirdi. Ünlü oyuncu, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 2026 Torino Film Festivali'ndeki kırmızı halı etkinliklerinde siyah deri eldiven taktı.
Açılış töreninde 26 yaşındaki kızı Ella Bleu ile poz veren 72 yaşındaki Amerikalı aktör, baştan aşağı siyah giyinmiş, görünümünü elmas bir tüy broş ve yuvarlak gözlüklerle tamamlamıştı.
Travolta, törende yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.
Baba-kız, dün sabah yine birlikte görüntülendiklerinde de Travolta yine ellerini siyah deri eldivenlerle örtmüştü. Oyuncu, aynı günün ilerleyen saatlerinde, aynı eldivenleri takmaya devam ederek gri kareli bir takım elbise ceketi giydi.
Travolta, aslında bu aksesuarı geçen hafta Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen GQ Yılın Erkekleri Ödülleri'nde üç parçalı bir takım elbise ve zincirle birlikte kullanarak bir nevi tanıtımını yaptı.
Geçtiğimiz ilkbaharda Travolta, birbirinden ilginç bereleriyle manşetlere çıkmıştı. Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde 'Propeller One-Way Night Coach' filminin tanıtım etkinliklerinde farklı bereler takmıştı.
"YÖNETMEN GİBİ GÖRÜNMEK İSTEDİM"
Otobiyografik filmi, Travolta hem yazıp hem yönetmişti. Filmin başrolünde, babasının yanında kırmızı halıda görünen Ella yer alıyordu. Yönetmenlikteki ilk deneyimi olan bu filmle ilgili olarak Travolta, berenin, bu filmdeki rol değişimini sembolize etmeyi amaçladığını belirtmişti. Travolta, "Dedim ki, 'Bu sefer ben yönetmenim. Sen oyuncusun, yönetmen rolünü oyna, eski tarz bir yönetmen gibi görün'" diye açıklamıştı o zaman.
"Bu yüzden 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllardan fotoğraflara baktım ve eski tarz yönetmenlerin bere ve gözlük taktığını gördüm" diyen Travolta, "Düşündüm ki, 'İşte ben de bunu yapıyorum. Yönetmen olmaya bir saygı duruşunda bulunuyorum, bu yüzden yönetmen rolünü oynayacağım'" şeklinde konuşmuştu.
Son projesinin ilham kaynağı henüz açıklanmamış olsa da, Travolta, Başkan John F. Kennedy suikastını konu alan ve yıldızın mafya lideri Johnny Roselli'yi canlandırdığı yeni projesi için basın turuna başlıyor. Deri eldivenlerinin İtalyan deri geleneğine gönderme olabileceği konuşuluyor.