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        Haberler Magazin Melissa Vargas, Zehra Güneş'in doğum gününü kutladı

        Melissa Vargas, Zehra Güneş'in doğum gününü kutladı

        Filenin Sultanları'nın yıldızları Melisa Vargas ve Zehra Güneş, yeniden takipleşmeye başladı. Vargas, 27 yaşına giren Güneş'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 18:26 Güncelleme:
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        Milli voleybolcular Melisa Vargas ve Zehra Güneş, nisan ayında sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle gündeme gelmişti.

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        Milli takımdaki başarılarının yanı sıra saha dışındaki yakın dostluklarıyla da tanınan Vargas ve Güneş, o dönem Instagram'da birbirlerini takipten çıkarmıştı. İkilinin bu hamlesi hayranlarını şaşırtmıştı.

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        Ancak ünlü voleybolcular, aralarındaki buzları eriterek yeniden takipleşmeye başladı.

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        Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta forma giyen Zehra Güneş, 27 yaşına girdi.

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        "DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN GÜNEŞ"

        Melisa Vargas, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak Güneş'in doğum gününü kutladı. Vargas, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun Güneş" notunu düşerken, Güneş de bu paylaşımı kendi hesabında yayımladı.

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        #Melisa Vargas
        #Zehra Güneş
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