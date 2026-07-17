'Saygı1: Serdar Ortaç' konseri iptal edildi

Öte yandan Ortaç, 4 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşma planının değişmediğini belirtti. Sanatçı, aynı tarih ve mekanda, etkinlikte yer alması planlanan diğer isimlerin de katılımıyla bu kez 'Serdar Ortaç Konseri' düzenleyeceğini ifade etti.