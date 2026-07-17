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        Haberler Magazin 'Saygı1: Serdar Ortaç' konseri iptal edildi

        'Saygı1: Serdar Ortaç' konseri iptal edildi

        Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından 'Saygı1: Serdar Ortaç' konseri iptal edildi. Serdar Ortaç, yeni formatıyla konserin gerçekleşeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 23:53 Güncelleme:
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        Oğuzhan Uğur öncülüğünde düzenlenen ve her konseri farklı bir sanatçıya adanan 'Saygı1' konser serisinin ağustos ayındaki 'Saygı1: Serdar Ortaç' ayağının gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

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        Uğur'un AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Saygı1: Serdar Ortaç' konseptinin iptal edildiğini duyurdu.

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        Öte yandan Ortaç, 4 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşma planının değişmediğini belirtti. Sanatçı, aynı tarih ve mekanda, etkinlikte yer alması planlanan diğer isimlerin de katılımıyla bu kez 'Serdar Ortaç Konseri' düzenleyeceğini ifade etti.

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        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaç, "4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Saygı1' konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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        56 yaşındaki şarkıcı açıklamasının devamında ise, "Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla 'Serdar Ortaç Konseri' ile sahnede olacağım. Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya bekliyorum" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA, DHA

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        #Saygı1: Serdar Ortaç
        #Oğuzhan Uğur
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