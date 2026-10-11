Scarlett Johansson art arda iki filminin galasında da kırmızılar içinde
Londra Film Festivali kapsamında art arda iki filminin galasına koşan Scarlett Johansson, elbisesini değiştirse de renk tercihini değiştirmedi
Scarlett Johansson, 2026 BFI Londra Film Festivali'nde galadan galaya koştu.
41 yaşındaki Oscar adayı oyuncu, İngiltere'nin Londra kentindeki Royal Festival Hall'da önce yeni animasyon filmi 'Ray Gunn'ın galasında boy gösterdi.
Galada Johansson'a rol arkadaşı Sam Rockwell, yönetmen Brad Bird ve besteci Michael Giacchino da eşlik etti.
Filmin seslendirme kadrosunda Johansson'ın yanı sıra Bobby Cannavale, Tom Waits, Matt Berry, Michael Chernus, Alan Tudyk, Patton Oswalt ve Kathryn Hunter da yer alıyor.
Johansson, bu gala için kırmızı bir straplez elbise tercihi yaptı.
4 Aralık'ta belirli sinemalarda gösterime girecek ve 18 Aralık'tan itibaren dijital platformda izlenebilecek olan 'Ray Gunn' için kırmızılar içine giren Johansson, aynı gün ikinci galada da renk tercihini değiştirmedi.
Başrolde yer aldığı 'Kağıttan Kaplan' (Paper Tiger) filminin Londra Film Festivali galasına katılan Johansson, bu defa askılı kırmızı elbise ve altın kolye kombiniyle kırmızı halıdaydı.
Johansson'a kırmızı halıda rol arkadaşı Adam Driver eşlik etti.
Neşeli bir sohbet içine giren ikili, poz verirken zaman zaman kahkahalarına engel olamadı.
İki başrol oyuncusuna, filmin yönetmeni James Gray de katıldı.
27 Kasım'da gösterime girecek olan 'Kağıttan Kaplan' (Paper Tiger) filmi, giderek tehlikeli hale gelen yolsuzluk ve şiddet dünyasında yollarını bulmaya çalışan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.