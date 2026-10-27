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        Haberler Magazin Ünlülerin derbi sevinci

        Ünlülerin derbi sevinci

        Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi evinde 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:10 Güncelleme:
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        1

        Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi. Maçın ardından Galatasaraylı ünlü isimler, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

        2

        İrem Derici - Melih Kunukçu

        3

        Melisa Döngel - Eda Sakız

        4

        Doğa Rutkay Kamal

        5

        Pelin Öztekin

        6

        Umut Evirgen

        7

        Berk Atan

        8

        Ekin Mert Daymaz

        9

        Anıl Altan

        10

        İsmail Hacıoğlu

        11

        Barış Falay

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