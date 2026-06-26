'Gelin Evi'nde Buse Varol'un duygusal anları
SHOW TV'nin fenomen programı 'Gelin Evi'nin bugün ekrana gelen sezon finali bölümünde duygu dolu anlar yaşandı
Giriş: 26 Haziran 2026 - 14:35 Güncelleme:
Sezon finali gününün yarışmacısı Ayşegül Günay'ın hikâyesi izleyicileri derinden etkiledi. Eşinin kardeşini kaybettiğini ve çocuklarının amcalarını hiç göremeden büyüdüğünü anlatan Ayşegül Gelin, duygusal anlar yaşattı.
Benzer bir acıyı yaşayan Buse Varol da, eşi Alişan'ın ağabeyini COVID döneminde kaybettiklerini ve çocuklarının amcalarını hiç tanıyamadan büyüdüğünü söyleyince gözyaşlarına hâkim olamadı.
'Gelin Evi', yeni sezonuyla yakında SHOW TV'de.
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