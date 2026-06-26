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        Haberler Televizyon 'Gelin Evi'nde Buse Varol'un duygusal anları

        'Gelin Evi'nde Buse Varol'un duygusal anları

        SHOW TV'nin fenomen programı 'Gelin Evi'nin bugün ekrana gelen sezon finali bölümünde duygu dolu anlar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        'Gelin Evi'nde duygusal anlar
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        Sezon finali gününün yarışmacısı Ayşegül Günay'ın hikâyesi izleyicileri derinden etkiledi. Eşinin kardeşini kaybettiğini ve çocuklarının amcalarını hiç göremeden büyüdüğünü anlatan Ayşegül Gelin, duygusal anlar yaşattı.

        Benzer bir acıyı yaşayan Buse Varol da, eşi Alişan'ın ağabeyini COVID döneminde kaybettiklerini ve çocuklarının amcalarını hiç tanıyamadan büyüdüğünü söyleyince gözyaşlarına hâkim olamadı.

        'Gelin Evi', yeni sezonuyla yakında SHOW TV'de.

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        #Gelin Evi
        #Buse Varol
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