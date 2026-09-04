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        Haberler Televizyon 'Kalbimin Rotası Karadeniz' ile Doğu Karadeniz dünya sahnesinde

        'Kalbimin Rotası Karadeniz' ile Doğu Karadeniz dünya sahnesinde

        9 milyardan fazla gösterim alan Go Türkiye Mini Dizileri serisinin yeni yapımı 'Kalbimin Rotası Karadeniz', izleyicileri Doğu Karadeniz'in doğası ve kültüründen ilham alan romantik bir yolculuğa çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Doğu Karadeniz dünya sahnesinde

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5.5 milyarı aşan izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin turizm değerlerini dünyaya taşımaya devam ediyor. Bu güçlü iletişim serisinin yeni yapımı 'Kalbimin Rotası Karadeniz' ise izleyicileri bu kez Doğu Karadeniz'in eşsiz doğası, kültürü ve yaşamından ilham alan romantik bir yolculuğa çıkarıyor.

        CEMRE BAYSEL VE MERT YAZICIOĞLU DOĞU KARADENİZ'DE

        Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı mini dizi; Doğu Karadeniz'in doğal güzelliklerini, köklü kültürünü, gastronomisini ve kendine özgü yaşam biçimini sinematografik bir anlatımla ekranlara taşıyor. 'Kalbimin Rotası Karadeniz', Sky Film imzasını taşıyor. Yapımcılığını Emre Oskay'ın, senaristliğini Emre Kavuk'un üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

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        Doğa, kültür, gastronomi, macera ve romantizmi aynı hikayede buluşturan yapım, Doğu Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerini hikayenin ayrılmaz bir parçası haline getirerek bölgenin farklı turizm deneyimlerini uluslararası izleyiciyle buluşturuyor.

        DOĞU KARADENİZ'İN ÜÇ ŞEHRİ HİKAYENİN MERKEZİNDE

        Çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirilen 'Kalbimin Rotası Karadeniz', Doğu Karadeniz'in öne çıkan destinasyonlarını hikâyesinin merkezine taşıyor. Yolculuk; Uzungöl ve Sümela Manastırı’ndan Rize'nin çay bahçelerine, Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi ve Zilkale'den Mençuna Şelalesi ve Borçka Karagöl'e uzanıyor.

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        Bölgenin yeşilin farklı tonlarını buluşturan doğası; yaylaları, vadileri, şelaleleri, gölleri ve tarihi yapıları yapım boyunca güçlü bir görsel anlatımla izleyiciye sunuluyor. Her durak, hikâyeye kendine özgü kültürü, atmosferi ve deneyimiyle eşlik ediyor.

        KARADENİZ'İN DOĞASI DÜNYA İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR

        Türkiye'nin destinasyonlarını özgün hikâyeler ve sinematografik yapımlarla uluslararası izleyiciyle buluşturan Go Türkiye, 'Kalbimin Rotası Karadeniz' ile bu kez Doğu Karadeniz'in eşsiz doğal ve kültürel mirasını odağına alıyor. Bölgenin simge noktalarında gerçekleştirilen çekimlerle hazırlanan yapım; doğa, kültür, gastronomi ve macera deneyimlerini romantik bir hikaye etrafında bir araya getiriyor. Böylece Doğu Karadeniz'in yalnızca doğal güzelliklerini değil, bölgenin kendine özgü yaşam kültürünü ve sunduğu farklı seyahat deneyimlerini de uluslararası izleyiciye aktarıyor.

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        "TÜRKİYE'NİN HİKAYESİNİ DÜNYAYA YENİ BİR DİLLE ANLATIYORUZ"

        TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Go Türkiye Mini Dizilerinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımında yeni ve güçlü bir iletişim alanı oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonuyla Türkiye'nin tanıtımında hikayeyi merkeze alan, sinematik kalitesi yüksek ve dijital dünyanın izleme alışkanlıklarına uygun yeni bir model ortaya koyduk. Bugün Go Türkiye Mini Dizilerinin ulaştığı 9 milyar gösterim ve 5.5 milyarı aşan izlenme, bu stratejinin dünya genelinde gördüğü güçlü ilginin en somut göstergesi. Türkiye zaten kültürüyle, doğasıyla, gastronomisiyle ve yaşam biçimiyle çok güçlü bir küresel anlatı gücüne sahip. Bizim hedefimiz bu zenginliği yalnızca göstermek değil; izleyiciyi Türkiye'de geçen bir hikayenin içine çekmek, destinasyonlarımızla duygusal bir bağ kurmasını sağlamak ve bu ilgiyi seyahat motivasyonuna dönüştürmek. 'Kalbimin Rotası Karadeniz'de bu yaklaşımın yeni ve çok güçlü örneklerinden biri. Doğu Karadeniz'in benzersiz doğasını, kültürünü ve yaşamını uluslararası izleyiciye bir hikayenin içinde sunarak Türkiye’nin destinasyon çeşitliliğini dünyaya taşımaya devam ediyoruz.

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        #Kalbimin Rotası Karadeniz
        #GO Türkiye
        #dizi
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