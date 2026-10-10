Khabib Nurmagomedov, Nişantaşı'nda
Dünyaca ünlü karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov İstanbul'a geldi. Nurmagomedov, Nişantaşı'nda iki valiz dolusu alışveriş yaptı
Giriş: 10 Ekim 2026 - 08:28 Güncelleme:
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Dağıstan asıllı Rus emekli ve dünyaca ünlü karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov İstanbul'a geldi.
Nişantaşı'nda görüntülenen Nurmagomedov, iki valiz dolusu alışveriş yaptı. Alışveriş arasında yemek yiyen Nurmagomedov'a korumaları da eşlik etti.
Uzun süre alışveriş yapan Nurmagomedov, gazetecileri görünce görüntülenmek istemedi. Hızlıca aracına binen ve yüzünü gizlemeye çalışan sporcu, Nişantaşı'ndan ayrıldı.
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