SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle ilgiyle izlendi. 'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.64 izlenme oranı, 19.95 izlenme payı Total grubunda 6.69 izlenme oranı, 17.87 izlenme payı, AB’de ise 6.62 izlenme oranı, 19.05 izlenme payı elde etti.

Kıvılcım ve Ömer arasında soğuk rüzgarların estiği bölümde, Nursema’nın yeni ortağı Ali Murat ile platformu devralması Asil’i şoke etti. Bölümün finalinde ise gözünü karartan Ayşin’in arabasını Çimen ve Emir’in üzerine sürmesi geceye damga vurdu. Sosyal medyada da beğeni toplayan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 1 saat TT listesinde yer alarak gündem oldu.

148'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Ömer ile yaşadığı yakınlaşmanın ardından paniğe kapılan Kıvılcım, aralarına mesafe koymak istedi. Ömer’in yemek davetiyle bir araya gelen ikilinin yüzleşmesinde Kıvılcım, yaşananların bir hata olduğunu ve aralarındaki tek bağın oğulları Kemal olduğunu açıkladı. Ömer’in ise Kıvılcım’ı dostu olarak görmediğini açıkça söylemesi ikili arasındaki gerilimi tırmandırırken, küçük Kemal’in hastalanması Kıvılcım ve Ömer’i yeniden buluşturdu.

Kıvılcım ve Ömer geceyi beraber geçiriyor;

Çimen’in Emir’le evlenmesine ve bebeğini doğurmasına razı gelmeyen Kıvılcım’ı Nursema ve Ömer ikna edemedi. Köşeye sıkışan Emir, Salkım’ın itirazlarına rağmen Abdullah’ın onayıyla, Çimen’i istemek için Kıvılcım’ın kapısını çaldı. Salkım’ın yas tutarcasına simsiyah giyinerek gittiği isteme merasiminde tansiyon yükselirken, Asil’in de katıldığı geceye kaos hakim oldu.

Salkım’ın, Çimen’in bebeğinin babasının Asil olduğundan şüphelenmesi herkesi şoke etti. Kıvılcım ve Salkım’ın tartışmasına Emir ve Çimen evlendiklerini açıklayarak nokta koydu. Çimen’in, Kıvılcım’a veda ederek evden ayrılması ise duygusal anlara sahne oldu.

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Çimen ve Emir’in evlenme haberi herkesi şoka uğrattı;

Abdullah’ın baskısıyla avukatları eşliğinde boşanma protokolü için masaya oturan Fatih ve Başak’ın inatlaşması süreci uzattı. Boşanma görüşmesinden parmaklarındaki yüzükleri çıkarmadan ayrılan ikili, Cemo’nun okul kaydı için yeniden bir araya geldiğinde beklenen yüzleşme gerçekleşti. Fatih, Başak’tan özür konuşması beklerken; Başak’ın geri adım atmaması gerilimi tırmandırdı. Bunun üzerine Fatih’in alyansını çıkartarak en kısa sürede boşanacağını söylemesi Başak’ı hayal kırıklığına uğrattı.

Fatih ve Başak’ın büyük yüzleşmesi;

Yaşadığı mali kriz nedeniyle sahibi olduğu platformu devretmek zorunda kalan Asil için büyük bir sürpriz yaşandı. Nursema, Abdullah’ın dostu Nurullah’ın oğlu Ali Murat ile birlikte platformun yeni ortakları oldu.

Eşyalarını toplamak için şirkete gelen Asil, karşısında yeni patronlar olarak Nursema ve Ali Murat’ı görünce büyük bir şaşkınlık ve kıskançlık yaşadı.

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Nursema ve Ali Murat’ın ortaklığı Asil’i şaşkına çevirdi;

Emir ile Çimen’in evlendiğini öğrenen Ayşin ise gözünü karartarak yeni evli çiftin üzerine arabasını sürdü. Bu sırada platformda olan Kıvılcım’a gelen kaza haberi ile Çimen ve bebeğinin akıbeti merak konusu oldu.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

ASİL, NURSEMA’YA EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNUYOR

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Kıvılcım, Çimen’i hastanede ziyaret ederken Ayşin’in tutuklandığı ortaya çıkıyor. Zor durumda olan Makbule’yi, Salkım köşkte işe alırken Abdullah’ın Fatih’e söylediği “Benim artık senin gibi evladım yok” sözleri merak uyandırıyor.

Tanıtımın finalinde ise Asil, Nursema’ya evlilik teklifinde bulunurken bu ana Abdullah ve Salkım’ın şahit olması yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

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'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

'Kızılcık Şerbeti’nin 149'uncu Bölüm Tanıtımı;