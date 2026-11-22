ABD First Lady'si Melania Trump, annelikle ilgili nadiren yaptığı açıklamalardan birini, belgesel dizisi 'Melania'da yaptı.

56 yaşındaki Trump, belgeselin ilk bölümünde 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'a verdiği flört uyarısını anlattı.

"KIZLAR BARRON'A AŞIK"

Yönetmen Brett Ratner, belgeselde First Lady'ye, "Arkadaşlarımın kızlarından duyduklarıma göre Barron'a aşıklar. Sırf Barron'a yakın olmak için New York Üniversitesi'ne gitmek istediklerini söylüyorlar. Bu konuda oğlunuza ne tavsiye edersiniz?" diye sordu.

"DİKKATLİ OL" UYARISI

Trump da, "Ne zaman tavsiyeme veya fikrime ihtiyacı olursa, onun için buradayım" diye yanıt verdi, ancak konu flört etmeye gelince oğluna "dikkatli olması" gerektiğini söyledi.

REKLAM

"DIŞARIDA TEHLİKELİ BİR DÜNYA VAR"

First Lady, "Ben her zaman şunu söylerim: Dışarıda tehlikeli bir dünya var, dikkatli ol" diye ekledi.

"Hayatla ilgili konularda çok açık bir iletişimimiz var. Her zaman onun yanında olacağım. Öyleyim ve her zaman da olacağım" diyen Trump, "O da benim önceliğim olduğunu biliyor ve her zaman da öyle olacak" ifadesini kullandı.

"SİYASETÇİ OLMAK İSTİYOR"

Belgesel dizisinde Melania Trump ayrıca, Barron'un babası Donald Trump'ın izinden gidip siyasete atılmak istediğini söyledi.