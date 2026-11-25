SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını CNP Film’in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş' dizisinde Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar (Leyla) başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor.

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'Sevdan Bir Ateş'in 12'nci bölümünde; Yedi yıllık ayrılığın, acının ve hasretin ardından Leyla, Mirza ve Hüma için nihayet mutluluğun kapıları aralanır! Bütün zorluklara rağmen birbirlerine kavuşan üç kişilik küçük aile, geçmişin karanlığını geride bırakıp yeni bir hayata başlamaya hazırlanır. Küçük Hüma’nın anne ve babasını bir araya getirmek için çıktığı umut dolu yolculuk, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde unutulmaz bir kavuşmaya dönüşür! Ancak Kozaklı ailesinde sular durulmaz! Leyla’yı kurtarmak uğruna ölümün eşiğine gelen Vuslat’ın akıbeti herkesi sarsar. Yaman, Faysal için herkesten gizlediği büyük bir planı hayata geçirirken, Destan ise bütün dengeleri altüst edebilecek gizemli bir videonun peşine düşer! Bir yanda geçmişin karanlık sırları, diğer yanda yeniden filizlenen büyük bir aşk... Mirza, Leyla ve Hüma’yla yıllardır hayalini kurduğu aileye kavuşmanın mutluluğunu yaşarken geçmişin derin yaraları iki âşığın karşısına beklenmedik bir engel çıkarır.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!