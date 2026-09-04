'Mobland' dizisinde Tom Hardy düğümü çözüldü

Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan'ın başrolleri paylaştığı 'MobLand' dizisinin henüz ikinci sezonu yayımlanmamışken, üçüncü sezonuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Daha önce Tom Hardy ve Helen Mirren arasında, dizi setinde disiplinsizlik iddiaları ve yaratıcı anlaşmazlıklar nedeniyle bir gerilim yaşandığı öne sürülmüştü. Hardy'nin sette karavanından çıkmayı reddettiği, çekimleri geciktirerek Helen Mirren ve Pierce Brosnan gibi başrol oyuncularını saatlerce beklettiği iddia edilmişti. Hardy'nin aynı zamanda dizinin senaristi ve yürütücü yapımcısı Jez Butterworth ile senaryo konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşadığı belirtilmişti. Bu durumun sette bir güç savaşı yarattığı ve Hardy'nin diziden ayrılacağı ya da kovulacağı söylentileri ortaya çıkmıştı.

REKLAM

Çıkan haberlerin ardından Helen Mirren, Tom Hardy ile aralarında bir sorun olmadığını belirterek bu söylentileri yalanladı. Mirren, Hardy'yi çok sevdiğini, onu harika bir oyuncu bulduğunu ve desteğinin içten olduğunu ifade etti.

Helen Mirren

Tüm bu yaşananların ortasında Tom Hardy'nin dizinin üçüncü sezonuna dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Paramount+, Hardy'nin üçüncü sezonda yer alacağını açıkladı. Diğer başrol oyuncuları Helen Mirren ve Pierce Brosnan da yine kadroda yer alacak.

Dizinin 18 Eylül'de başlayacak ikinci sezonunda, yükselen rakipler parçalanmış suç imparatorluklarını tehdit ederken Harrigan ailesi birlik içinde bir cephe oluşturmakta zorlanıyor. Sokak zekasına sahip, güçlü arabulucuları Harry Da Souza (Tom Hardy), aile içindeki gerilimler yoğunlaştıkça tehlikeli bir denge kurmak zorunda kalıyor. Şiddet hayatlarının her köşesine sıçradıkça, sadakat kırılıyor, güvenlik geçici hale geliyor ve iktidar mücadelesi merhamete yer bırakmıyor.