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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk', 19'uncu bölümüyle ekrana geldi

        'Muhtemel Aşk', 19'uncu bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', dün akşam romantik hikayesiyle izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Sosyal medyanın gündemi; 'Muhtemel Aşk'

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ekrana geldi. Bölüm finalinde, Kader'in ortaya çıkmasıyla neler yaşanacağı merak konusu oldu.

        Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te 3 saat 55 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #DefKad etiketi de 2 saat 10 dakika konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        'MUHTEMEL AŞK'IN 19'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kadir’in gözaltına alınmasıyla sarsılan Defne, avukatı olarak reddedilince eşi sıfatıyla nezarethaneye giderek Kadir’in yanında olmak istedi. Laboratuvar görevlisinin ifadesinde suç tarihi olarak gösterdiği günün kendi nikâh günleri olduğunu fark eden Defne, Kadir’in masumiyetini kanıtlayacak detayı yakaladı. Bu sırada Ali’yi Tolga’dan uzak tutmak için çiftliğe götüren Selma, beklenmedik bir şekilde Defne’ye de kucak açarak herkesi şaşırttı.

        Defne, Kadir’i yalnız bırakmadı;

        Levent, Özlem’in şantajcıya verdiği parayı telafi etmek için Mine’nin mücevherlerini rehin bırakıp suçu masum bir hizmetçiye atsa da Mine, kuyumcudan gelen tesadüfi bir telefonla tüm gerçeği öğrendi. Diğer yanda, kamera kayıtlarını inceleyen uzman görüntülerin kurtarılamayacak şekilde silindiğini belirtince Tolga başka bir dükkânın kamerasına ulaştı. Kayıtlarda Özlem’in laboratuvar görevlisiyle görüştüğünü gören Tolga büyük bir şok yaşadı. Eşinden hesap sormaya hazırlanan Tolga, aynı sıralarda masumiyetini anlatmak için yalıya gelen Kadir’den özür dileyerek onun suçsuz olduğunu anladığını itiraf etti.

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        Selma ve Tolga’nın geçmişe duygusal yolculuğu;

        Annesini yeniden bulmak için gizlice kayıp ilanları bastıran Ali, midesi bulanan bir sınıf arkadaşının annesinin arabasına saklanarak okuldan kaçtı. Herkes seferber olup Ali’yi ararken, arama ekibine alınmayan Özlem kendi çabalarıyla Ali’nin saklandığı yeri buldu. Ali’nin annesini arama çabası televizyonda büyük bir kampanyaya dönüşürken küçük çocuk, hazırladığı ilanlarla meydanda annesinin gelmesini beklemeye koyuldu. Kadir ve Tolga dâhil tüm ailenin uzaktan, sevgiyle ve sessizce takip ettiği bu umutlu bekleyiş; Kader’in nihayet ortaya çıkıp gözyaşları içinde oğluna sarılmasıyla hikâyede yepyeni bir sayfa açtı.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        'MUHTEMEL AŞK'IN 20'NCİ BÖLÜMDEN BİR ÖN İZLEME YAYINLANDI!

        Yayınlanan ön izlemede, Kader’in yıllar sonra ortaya çıkması ailesinde ve onu seven çevresinde büyük bir şok etkisi yaratıyor. Kardeşini karşısında gören Kadir, ne yapacağını bilemezken ikilinin özlemle birbirine sarılmasıyla, duygu dolu anları ekranlara getiriyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk' 20'nci Bölüm Ön İzlemesi;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #muhtemel aşk
        #show tv
        #dizi
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