Pedro Pascal: Çello öğrenmek 'Game of Thrones'taki savaş sahnelerinden daha zor

Hollywood yıldızı Pedro Pascal, başrolde yer aldığı, Tony Gilroy'un 'Behemoth!' filmi için inandırıcı bir şekilde çello çalmayı öğrenmenin kariyerindeki en zorlu görev olduğunu söyledi. Oyuncu, bu enstrümanı yeniden öğrenmektense, ekrandaki en acımasız dövüş sahnelerinden birini tekrar yaşamayı tercih edeceğine dair esprili bir açıklama yaptı.

Pascal, filmde yaklaşık yirmi yıllık turne hayatının ardından Los Angeles'a dönen yetenekli bir çellisti canlandırıyor. Dün Londra Film Festivali'ndeki filmin galasına katılan oyuncu, bu rolün kendisini önceki tüm projelerden daha fazla korkuttuğunu ifade etti.

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"Daha önce hiç bu kadar korkmamıştım" diyen Pascal, "Başka işlerde, o işlerin fiziksel ya da hem fiziksel hem duygusal gereklilikleri konusunda gerginlik yaşadığım olmuştu ama bu bambaşka bir şeydi" ifadesini kullandı.

Yaşadığı zorluğu tarif ederken Pascal şu ​​espriyi yaptı:

"İnandırıcı bir şekilde çello çalmayı öğrenmektense 'Game of Thrones'taki 'Dağ' (The Mountain) karakteriyle dövüşmeyi tercih ederdim. Çello çalmayı öğrenmek zorunda kalmaktansa, ne bileyim, Nicolas Cage ile birlikte bir uçurumdan aşağı atılmayı yeğlerdim."

Pascal, tüm bu zorlu sürece rağmen enstrümanı sevmeye başladığını da belirtti. "Çelloyu elime aldığımda kendimi iyi hissettim" diyen oyuncu, "Ama sonra, o enstrümandan doğru sesi çıkarmak ve bu alanda usta biri gibi görünmek için gereken her şeyi öğrenmeye başladığımda, baştan sona ödüm kopuyordu" ifadesini kullandı.