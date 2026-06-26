Prenses Kate Middleton, Bill Gates'in eski eşi Melinda French ile görüştü

Prenses Kate Middleton, Amerika'nın en etkili hayırseverlerinden biri olarak kabul edilen, Bill Gates'in eski eşi Melinda French ile Windsor Şatosu'nda gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden herhangi bir fotoğraf paylaşılmadı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Galler Prensesi'nin, 23 Haziran'da Melinda French ile bir araya geldiği belirtildi. "Galler Prensesi, 'Galler Prensi ve Prensesi Kraliyet Vakfı'nın ortak hamisi sıfatıyla, bu sabah Windsor Kalesi'nde Bayan Melinda French Gates'i kabul etti" denildi.

Kraliyet ailesinin önceki kraliyet etkinliklerinin resmi kaydının yer aldığı Saray Bülteni'nde, Prenses Kate'in, Prens William ile birlikte yönettiği Kraliyet Vakfı'nın ortak hamisi sıfatıyla milyarder hayırseverle bir araya geldiği duyuruldu.

REKLAM

Kraliyet Vakfı, çiftin hayırseverlik ve yardım faaliyetlerini yürüttüğü başlıca kuruluş olarak biliniyor. Bu vakıf aracılığıyla kraliyet çifti, doğayı koruma, erken çocukluk eğitimi, acil durum müdahale ekipleri, evsizlik ve ruh sağlığı konularında çalışmalar yürütüyor.

Prenses Kate'in, vakfın hamisi sıfatıyla 61 yaşındaki French ile görüşmesi, bu buluşmada kuruluşun çalışmalarının gündemde olduğunu düşündürdü.

Eski eşi Bill Gates ile birlikte kurduğu Gates Vakfı'ndan 2024 yılında ayrılan French'in şu anki tahmini net serveti 19,4 milyar dolar olarak biliniyor.

Öte yandan Melinda French, son dönemde eski eşi Bill Gates'in Epstein dosyalarıyla ilgili ABD Kongresi'nde verdiği ifadeyle gündeme gelmişti.

Bill Gates, ABD Kongresi'nde bu ayın başlarında gerçekleşen ve tutanağı birkaç gün önce yayımlanan Epstein duruşmasında, bir dönem yasak aşk yaşadığı kadınların isimlerini ilk kez açıklamıştı.

REKLAM

KARISINI ALDATTIĞI KİŞİLERİN İSİMLERİNİ VERDİ

Gates, 2021'de boşandığı 27 yıllık eşi Melinda French'i aldattığı kadınlardan birinin Harvard Tıp Fakültesi'nden doktora derecesine sahip tıp girişimcisi Alice Jacobs Nesselrodt, diğerinin de Rus nükleer bilimci Karima Nigmatulina olduğunu itiraf etmişti.

Gates'in iddiasına göre, eski eşi Melinda French, Gates'in birden fazla kadınla ilişkisi olduğunu iki kez itiraf etmesine rağmen onunla birlikte kalmaya devam etti. Bu itiraflardan ilki 2010'dan önce gerçekleşmişti.

Gates, Rus nükleer bilimci Nigmatulina ve Rus briç oyuncusu Mila Antonova ile olan ilişkisini eski eşi Melinda French'e 2013'ten önce anlattığını söylemişti. Gates'in ifadesine göre, bu aldatmadan eşine bahsettiğinde, French duruma çok üzülse de boşanmayı konuşmamışlardı.

CİNSEL HASTALIK İDDİASINI REDDETTİ

Epstein dosyalarında, Gates'in cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kaptığına ve eşine bulaştırmamak için onun adına gizlice antibiyotik tedavisi planladığına dair e-postalar yer alıyordu. Söz konusu iddialar, eski eşi Melinda French'in katıldığı bir programda konuyu "Tarif edilemez bir hüzün" olarak değerlendirmesiyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kongre'de konu hakkındaki ifadesinde Gates, "Hiçbir zaman cinsel yolla bulaşan bir hastalığım olmadı. Kimseye gizlice ilaç vermedim" demişti.