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        Haberler Magazin Rafet El Roman'dan 'vasiyet' açıklaması

        Rafet El Roman'dan 'vasiyet' açıklaması

        Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Kadir İnanır'ın vasiyetinin tartışma konusu olmasının ardından, "Vefat etmeden önce vasiyet hazırlanmasını destekliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        'Vasiyet' açıklaması

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rafet El Roman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Pandemi dönemi hakkında konuşan şarkıcı, "Çiçekler, boya ve sıva işiyle uğraştım. Bir ay sonra bunalıma girdim. Yoğun tempoda konser veren isimler için aynı yerde kalmak sıkıcı" dedi.

        58 yaşındaki El Roman, "Yaşlanma korkunuz var mı?" sorusuna, "Yaşlanma korkum yok. İyi yaştayım ve iyi görünüyorum. Beslenmeme, uyku düzenime dikkat ediyorum" yanıtını verdi.

        Rafet El Roman, vefat eden ünlü isimlerden sonra miras kavgası çıkmasına yönelik sorular karşısında, "Ben vasiyet hazırlamadım. Bu işi erken süreçte yapmak doğru aslında. Dünyada göç ettikten sonra kavgalar oluyor. Ayrı kişilerden çocuklar varsa kavgalar olabilir. Ben vefat etmeden önce vasiyet hazırlanmasını destekliyorum" dedi.

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        Daha önce evleneceğini belirten El Roman, "Zamanı gelince olacak. Nişanlılık aşamasındayız. Çocuklar tanıştılar. Köy ortamında düğünün olmasını istiyor. 50 kişinin geçmemesini tercih ediyor" şeklinde konuştu.

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        #Rafet El Roman
        #vasiyet
        #nişantaşı
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