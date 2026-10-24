Rafet El Roman'dan 'vasiyet' açıklaması

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rafet El Roman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Pandemi dönemi hakkında konuşan şarkıcı, "Çiçekler, boya ve sıva işiyle uğraştım. Bir ay sonra bunalıma girdim. Yoğun tempoda konser veren isimler için aynı yerde kalmak sıkıcı" dedi.

58 yaşındaki El Roman, "Yaşlanma korkunuz var mı?" sorusuna, "Yaşlanma korkum yok. İyi yaştayım ve iyi görünüyorum. Beslenmeme, uyku düzenime dikkat ediyorum" yanıtını verdi.

Rafet El Roman, vefat eden ünlü isimlerden sonra miras kavgası çıkmasına yönelik sorular karşısında, "Ben vasiyet hazırlamadım. Bu işi erken süreçte yapmak doğru aslında. Dünyada göç ettikten sonra kavgalar oluyor. Ayrı kişilerden çocuklar varsa kavgalar olabilir. Ben vefat etmeden önce vasiyet hazırlanmasını destekliyorum" dedi.

REKLAM

Daha önce evleneceğini belirten El Roman, "Zamanı gelince olacak. Nişanlılık aşamasındayız. Çocuklar tanıştılar. Köy ortamında düğünün olmasını istiyor. 50 kişinin geçmemesini tercih ediyor" şeklinde konuştu.