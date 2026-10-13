SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı.

Mirza, Leyla ve Hüma’nın aynı evde birlikte kaldığının sinyallerini veren bu yeni sahne, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Mutfakta Hüma’yla birlikte çorba hazırlayan Mirza, tarifte domates olduğunu fark edince "Domatesimiz yok, salçayla nasıl olacak bakalım" diyerek çorbanın tadına bakıyor ve ardından Hüma’ya uzatıyor. Baba kızın bu neşeli halleri dikkat çekerken, birlikte yaşayıp yaşamadıkları büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni bölümde de heyecanın devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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