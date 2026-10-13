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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş' 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Mirza, Leyla ve Hüma’nın aynı evde birlikte kaldığının sinyallerini veren bu yeni sahne, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Mutfakta Hüma’yla birlikte çorba hazırlayan Mirza, tarifte domates olduğunu fark edince "Domatesimiz yok, salçayla nasıl olacak bakalım" diyerek çorbanın tadına bakıyor ve ardından Hüma’ya uzatıyor. Baba kızın bu neşeli halleri dikkat çekerken, birlikte yaşayıp yaşamadıkları büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni bölümde de heyecanın devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #resim#1402143#

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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