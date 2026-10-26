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        Haberler Dünyadan Sofia Vergara ve Dan Reynolds arasında aşk söylentisi

        Sofia Vergara ve Dan Reynolds arasında aşk söylentisi

        Ünlü oyuncu Sofia Vergara ve Imagine Dragons grubunun solisti Dan Reynolds'un el ele görüldüğü gecenin ardından aşk söylentileri yayıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        Aşk söylentisi çıktı

        Ünlü oyuncu Sofia Vergara ve Imagine Dragons grubunun solisti Dan Reynolds arasında aşk söylentisi çıktı. Söylenti, ikilinin bir gece dışarıda samimi bir şekilde görülmelerinin ardından başladı.

        54 yaşındaki Vergara ve 39 yaşındaki müzisyen, ABD'nin Beverly Hills kentinde bir restoranında akşam yemeği yerken el ele görüldü. TMZ'nin haberine göre, gece geç saatlerdeki yemek boyunca el ele tutuşan ikiliye, iki arkadaşı da eşlik etti.

        Kaynaklar, ikilinin gece 12'den sonra arka kapıdan restoranı terk ettiğini belirtti.

        Dan Reynolds, dört yıllık kız arkadaşı Minka Kelly'den sadece birkaç hafta önce ayrılmıştı.

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        Sofia Vergara ve eski eşi Joe Manganiello
        Sofia Vergara ve eski eşi Joe Manganiello

        Sofia Vergara da daha önce oyuncu Joe Manganiello ile evliydi. İkili, yedi yıllık evliliğin ardından 2023'te ayrıldıklarını duyurmuş, boşanmaları 2024'te kesinleşmişti.

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        #Sofia Vergara
        #aşk
        #ilişki
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