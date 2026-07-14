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        Haberler Dünyadan Tom Cruise yeni filmi 'Digger'da tanınmaz halde

        Tom Cruise yeni filmi 'Digger'da tanınmaz halde

        Oscar'lı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun yeni filmi 'Digger'da başrolde yer alan Tom Cruise, bugüne dek onu görmeye alışık olduğumuz halinden çok farklı bir görünüme büründü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Tanınmaz hale geldi

        Tom Cruise'un yeni filmi 'Digger'ın ilk tanıtımı yayımlandı. 64 yaşındaki Hollywood yıldızının aksiyon filmlerindeki atletik halinde oldukça uzaklaşmış göründüğü yeni filminde, yaşlandırma makyajıyla tanınmaz hale geldiği görüldü.

        Beyaz saçları ve kocaman göbeğiyle bambaşka bir kişi gibi görünen Cruise, 'Digger'da John Goodman, Sandra Huller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde ve Emma D'Arcy ile aynı kadroda yer alıyor.

        Yönetmenliğini, oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun üstlendiği filmin konusuna dair detaylar şimdilik gizli tutuluyor. Filmin özetinde, Tom Cruise'un kendine has özellikleri olan milyarder karakterinin, ortaya çıkardığı felaket her şeyi yok etmeden önce, insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çılgın bir göreve giriştiği belirtildi.

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        'Digger' filminin 2 Ekim'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

        Cruise, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte film hakkında konuşurken, "Daha önce beni bu şekilde zorlayacak bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Alejandro da birlikte çalışmaya başladığımızda hiç karşılaşmamıştı. Bu filmi izlediğinizde, tamamen özgün olduğunu göreceksiniz" dedi.

        Alejandro González Iñárritu da daha önce Cruise'un dönüşümü hakkında şunları söylemişti: Geçirdiği dönüşüm şaşırtıcıydı. Bir keresinde bana 'Alejandro, bu karaktere dönüşmem 40 yılımı aldı' demişti. Ve bence ikimiz de tüm bir kariyeri böyle tek bir ana taşımanın ne anlama geldiğini biliyoruz. İkimiz de yolculuklarımız boyunca buna benzer bir şey yapmadığımızı biliyorduk.

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        #Tom Cruise
        #digger
        #film
        #sinema
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