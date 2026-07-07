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        Haberler Magazin Yağmur Ünal: Yıllar sonra aynı bankta

        Yağmur Ünal: Yıllar sonra aynı bankta

        Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile Symi Adası tatilinde 2019 yılında çekildikleri fotoğrafı aynı bankta tekrarladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        "Yıllar sonra aynı bankta"

        Türkan Şoray'ın, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, annesiyle birlikte çıktığı Symi Adası tatilinde nostaljik bir ana imza attı.

        Ünal, 2019 yılında annesiyle aynı adada çektirdikleri fotoğrafı, yıllar sonra yine aynı bankta oturarak tekrarladı. İki fotoğrafı bir araya getirerek sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur Ünal, paylaşımına "Yıllar sonra aynı bankta" notunu düştü.

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        #Türkan Şoray
        #Cihan Ünal
        #Yağmur Ünal
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