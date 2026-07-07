Yağmur Ünal: Yıllar sonra aynı bankta
Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile Symi Adası tatilinde 2019 yılında çekildikleri fotoğrafı aynı bankta tekrarladı
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 18:50 Güncelleme:
Türkan Şoray'ın, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, annesiyle birlikte çıktığı Symi Adası tatilinde nostaljik bir ana imza attı.
Ünal, 2019 yılında annesiyle aynı adada çektirdikleri fotoğrafı, yıllar sonra yine aynı bankta oturarak tekrarladı. İki fotoğrafı bir araya getirerek sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur Ünal, paylaşımına "Yıllar sonra aynı bankta" notunu düştü.
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