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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl: Acil ameliyat olmam gerekiyor

        Yavuz Bingöl: Acil ameliyat olmam gerekiyor

        Yavuz Bingöl, sağlık sorunları nedeniyle Malatya konserini iptal etti. Ünlü sanatçı, acil ameliyat olacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        "Acil ameliyat olmam gerekiyor"

        Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Şarkıcı, Malatya'da vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini ve acil bir ameliyata alınacağını açıkladı.

        "ACİL AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR"

        61 yaşındaki sanatçı, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Sevgili Malatyalı hemşehrilerim, sağlık nedenlerimden dolayı yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere telafi edeceğiz. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşmek üzer.

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