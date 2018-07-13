Magni - IR Reykjavik rakamlar

İzlanda 1.Lig maçında Magni ile IR Reykjavik, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Magni 6 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken IR Reykjavik 7 puanda ve 11. sırada. Magni son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. IR Reykjavik, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 175. İddaa'da Magni kazanır 0.00, berabere biter 0.00, IR Reykjavik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Magni son haftadaki AEgir müsabasında 1-0 yenildi.

IR Reykjavik ise Afturelding Mosfellsbaer karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Magni, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Magni, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

IR Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. IR Reykjavik, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.