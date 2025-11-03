Habertürk
        Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Magnum çekiliş sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Çekilişe katılacak ve Porsche hayali kuranlar merak içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Çekiliş sonucunda kazanan isimlere ayrıca taahhütlü posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte 2 kişi Porsche Taycan 2024 Model Otomobilin sahibi olacak. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Giriş: 03.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:05
        Magnum çekilişi noter huzurunda yapılırken araç sahibi kişiler isim şeklinde duyurulacak. Magnum severlerin heyecanla beklediği çekiliş zamanı yaklaştı! 2 Porsche Taycan ve 300.000 TL’lik hediye kartı için düzenlenen kampanyada, çekiliş sonuçları ve kazanan listesi kısa süre içinde açıklanacak. Peki Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ve isim listesi zaman açıklanacak?

        MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Magnum Porsche Taycan çekilişi 04.11.2025 tarihinde yapılacak olup, kazananlar 08.11.2025 tarihinde duyurulacaktır.

        Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır. Çekilişler her dönem için saat 11:00’de, İstanbul’daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.

        MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2025?

        Çekilişler 3 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 08.07.2025, 09.09.2025, 04.11.2025 tarihlerinde saat 11.00’da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak.

        4. Dönem için 04.11.2025 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

        MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Magnum çekilişi canlı yayını Magnum'un YouTube resmi hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

        MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

