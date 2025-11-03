Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum Porsche Taycan çekilişi 04.11.2025 tarihinde yapılacak olup, kazananlar 08.11.2025 tarihinde duyurulacaktır.

Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır. Çekilişler her dönem için saat 11:00’de, İstanbul’daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2025?

Çekilişler 3 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 08.07.2025, 09.09.2025, 04.11.2025 tarihlerinde saat 11.00’da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak.

4. Dönem için 04.11.2025 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.