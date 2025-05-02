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        Haberler Dünya Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı | Dış Haberler

        Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

        ABD'nin Teksas eyaletindeki bir göçmen merkezinde bulunan Venezuelalı mahkumlar drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu. 34 tutuklunun yardım çağrısı anbean kayıt altına alındı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02.05.2025 - 08:22 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:22
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        Mahkumlardan yardım çağrısı
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        ABD'nin Teksas eyaletindeki bir göçmen merkezinde bulunan Venezuelalı mahkumlar Reuters haber ajansına ait drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu.

        Teksas'ın Anson şehrindeki Bluebonnet göçmen merkezinde tutulan mahkumlar dünyaya yardım mesajı gönderdi. Merkezin yakınlarında uçan drone kamerasını fark eden 34 tutuklu, tesisin avlusunda S.O.S harfleri oluşturarak yardım istedi.

        Reuters'ın edindiği bilgilere göre, merkezdeki onlarca Venezuelalı tutuklu, çete üyesi oldukları ve savaş zamanı yasası uyarınca sınır dışı edilmeleri gerektiği gerekçesiyle merkeze getirildi.

        DÜNYADAKİ EN KÖTÜ HAPİSHANELER OLARAK BİLİNİYOR

        Sınır dışı edilmeleri yönünde karar verilirse buradaki mahkumlar, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin bulunduğu El Salvador'a gönderiliyor. El Salvador'da bulunan hapishanelerin dünyadaki 'en kötü' hapishaneler olduğu biliniyor.

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        ABD Başkanı Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermek üzere El Salvador ile anlaşma sağlamıştı.

        ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden sayılan El Salvador merkezli MS-13 ve Venezuela merkezli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

        Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü"yle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

        Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çeteleri üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı kişileri El Salvador Hapishanesine göndermişti.

        Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

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