Mahmud Abbas gücü tek elde topluyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, son dönemde Fetih hareketi içindeki gücünü pekiştirmek için kritik adımlar atıyor. Son olarak, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Filistin Ulusal Konferansı’na katılan Fetih üyelerine yönelik yaptırımların gündemde olduğu belirtiliyor.

Fetih Devrim Konseyi, Ramallah’ta yapacağı toplantıda, konferansa katılan Devrim Konseyi üyeleri ve hareketin liderlik kadrosundaki isimler hakkında disiplin sürecini ele alacak.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, son dönemde Fetih hareketi içindeki gücünü pekiştirmek için kritik adımlar atıyor. Son olarak, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Filistin Ulusal Konferansı’na katılan Fetih üyelerine yönelik yaptırımların gündemde olduğu belirtiliyor. Fetih Devrim Konseyi, Ramallah’ta yapacağı toplantıda, konferansa katılan Devrim Konseyi üyeleri ve hareketin liderlik kadrosundaki isimler hakkında disiplin sürecini ele alacak.

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Abbas’ın otoritesini artırma çabaları kapsamında, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Fetih içinde muhalif seslere yönelik baskılar son dönemde giderek artıyor. Filistinli kaynaklara göre, Fetih Merkez Komitesi dün Abbas başkanlığında toplanarak, hareketin iç meselelerini ve Devrim Konseyi toplantısının gündemini görüştü. Doha’daki konferansa katılan isimlerin hareket içindeki pozisyonlarının yeniden değerlendirilmesi de toplantının kritik başlıklarından biri oldu.

Doha Konferansı Abbas’ı neden rahatsız rtti?

Doha’da sona eren Filistin Ulusal Konferansı, yayımladığı sonuç bildirgesinde, FKÖ’nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konferans, FKÖ’nün demokratik ilkeler çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerektiğini ve Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğe son verilerek ulusal birliğin sağlanmasını hedeflediğini açıkladı.

Konferansın başkanlığını yürüten Muîn Tahir, Habertürk’e yaptığı açıklamada “Bu konferans, FKÖ’ye alternatif oluşturma amacı taşımıyor. FKÖ’nün tüm Filistin halkını kapsayan, demokratik bir yapıya kavuşmasını istiyoruz” dedi. Ancak Abbas’ın bu girişimi bir tehdit olarak gördüğü ve konferansa katılan Fetih mensuplarını cezalandırmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Özellikle Hamas ve farklı Filistinli grupların FKÖ içinde daha fazla söz sahibi olmasını isteyen kesimler, Abbas’ın otoriter tutumunu eleştiriyor. Abbas yönetimi ise FKÖ’nün kontrolünü kaybetme ihtimaline karşı sert önlemler almaya devam ediyor.

Abbas, Fetih içinde gücünü artırmak için yeni komisyon kurdu Abbas’ın yönetim üzerindeki tam kontrolünü koruma çabalarının bir diğer adımı, Fetih içindeki liderlik boşluklarını doldurmak için yeni bir komisyon oluşturması oldu. Abbas başkanlığında yapılan Fetih Merkez Komitesi toplantısında, hem Merkez Komite hem de Devrim Konseyi’ndeki eksik üyelerin belirlenmesi için yeni atamaların gündeme geleceği açıklandı. Kaynaklara göre, Fetih Merkez Komitesi’nde beş boşluk bulunuyor: • Eski Genel Sekreter Saib Ureykat ve eski Merkez Komite Üyesi Cemal Muhaysin’in vefatları nedeniyle iki boşluk • 2021’de Abbas’a muhalif tutumları nedeniyle ihraç edilen Nasır el-Kudva’nın yerine atanması gereken bir üye • Abbas’ın ataması gereken ancak boş kalan iki ek pozisyon. REKLAM Bu kapsamda, Filistin İstihbarat Başkanı Mecid Farac, Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Ahmed Asaf, Fetih Devrim Konseyi Genel Sekreteri Mecid el-Fityani gibi Abbas’a yakın isimlerin Merkez Komite’ye atanabileceği konuşuluyor. Ayrıca, Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Ğannam, Abbas’ın danışmanı Ziyad Ebu Amr, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab er-Rih ve Fetih Sözcüsü Usame el-Kavasimi gibi isimlerin de kulislerde öne çıktığı belirtiliyor. Abbas’ın yönetim anlayışı: Gücü tek elde toplama çabası Mahmud Abbas, son yıllarda hem Filistin Yönetimi içinde hem de Fetih içinde tüm ipleri elinde tutmaya yönelik adımlar atıyor. İsrail ile koordinasyon politikasını sürdürmesi nedeniyle Fetih içinde ciddi eleştiriler alsa da, rakiplerini etkisiz hale getirerek gücünü korumaya devam ediyor. • 2021’de Abbas’a rakip olabilecek isimlerden biri olan Nasır el-Kudva, açıkça yönetimi eleştirdiği için hareketten ihraç edildi. • 2018’den bu yana Fetih içinde farklı reform talepleri dile getiren birçok muhalif ses ya görevden alındı ya da pasifize edildi. REKLAM • FKÖ’nün içinde farklı grupların daha fazla söz sahibi olmasına yönelik çağrılar, Abbas tarafından tehdit olarak algılanıyor. Bu gelişmeler, Abbas’ın kendi yönetimini garanti altına almak için Fetih ve FKÖ içindeki her türlü muhalefeti bastırdığına dair eleştirileri artırıyor. Özellikle Doha Konferansı’nda dile getirilen reform önerileri, Abbas için büyük bir rahatsızlık kaynağı olmuş durumda.