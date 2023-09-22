Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun! İstanbul'da, yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, kendi hesaplarına 210 milyon lira aktardı. Polis ekipleri, 9 şüpheliye yönelik yaptıkları operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı

İstanbul'da bazı kişilerin banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda para girişi olduğunu fark eden banka yetkilileri durumu emniyetle paylaştı.

SİBER SUÇLAR İNCELEME BAŞLATTI DHA'da yer alan habere göre bankanın ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

MAİL HESAPLARINI ELE GEÇİRDİLER Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışında bulunan kişi ve şirket mail adreslerini ele geçirerek yapılacak olan ihracat ve ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında kendi banka hesaplarına yönlendirip para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi. REKLAM

6'SI YABANCI UYRUKLU 9 ŞÜPHELİ Şüphelilerin hesaplarına 210 milyon lira geldiğini belirleyen ekipler bu sabah 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüphelinin kaldığı adreslere operasyon düzenledi. 177 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramada 177 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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