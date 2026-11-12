Makam odasından çok sahada

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yaklaşık iki yıldır görev yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, saha odaklı yönetim anlayışıyla dikkat çekiyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 6 Aralık 2024 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Yıldız, yürüttüğü çalışmalarla farklı bir emniyet müdürü profili çizdi.

Emniyet Müdürü Yıldız'ın öne çıkan özelliklerinden biri, hem vatandaşlarla hem de yönettiği polis teşkilatıyla sürekli temas halinde olması oldu.

İstanbul'un farklı ilçelerinde gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına katılan Yıldız, polis merkezlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetliyor. Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve diğer emniyet birimlerinin yürüttüğü operasyonları yakından takip ediyor.

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Kimi zaman Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde operasyon sonuçlarını değerlendiren, kimi zaman Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde ekiplerle bir araya gelen Emniyet Müdürü Yıldız, görev başındaki personelin sorun ve ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor.

ASAYİŞ ŞUBEDE BÜRO BÜRO DENETİM

Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın son ziyaretlerinden biri de Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne oldu. Burada gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılan Yıldız, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından şube bünyesindeki büro amirliklerini tek tek ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Personelle bir araya gelen Emniyet Müdürü Yıldız, suçla mücadelede etkinlik, koordinasyon ve kararlılığın önemine dikkat çekerek ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

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ÇETELERE KARŞI KARARLI MÜCADELE

Suç örgütleriyle mücadeleye büyük önem veren Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Kadife içindeki demir yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyetini sınamaya kalkmasın” sözleriyle çetelere karşı kararlılığını ortaya koydu.

Bu kapsamda özellikle iş yerlerinin kurşunlanması, silahlı tehdit, haraç ve benzeri suçlarla gündeme gelen yeni nesil suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi.

BAŞARIYI RAKAMLAR ORTAYA KOYDU

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıkladığı 2026 yılının ilk dokuz aylık güvenlik verilerine göre, organize suç örgütlerine yönelik 343 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 130 suç örgütü çökertilirken, 3 bin 998 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 bin 517'si tutuklandı. Ev ve iş yerlerine yönelik kurşunlama olayları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı.

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UYUŞTURUCU SATICILARINA GEÇİT YOK

Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın özellikle üzerinde durduğu konulardan biri de uyuşturucuyla mücadele oldu. İstanbul'un farklı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Emniyet Müdürü Yıldız, Temmuz 2026'da İstanbul merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ve 173 bin uyuşturucu hapla ilgili açıklamayı bizzat yaptı. Operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.

FAILİ MEÇHUL CİNAYETLERE ÖZEL HASSASİYET

Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın özel önem verdiği konulardan biri de faili meçhul cinayet dosyaları oldu. Verdiği talimatlar doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllarda işlenen ve aydınlatılamayan cinayetlerin çözülmesi için çalışmalarını derinleştirdi. Emniyet Müdürü Yıldız, önceki gün Cinayet Büro Amirliğini de ziyaret ederek yürütülen soruşturmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

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ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNDE ÖNEMLİ DETAY

Geçmiş yıllara ait birçok cinayet dosyası yeniden ele alınırken, bu çalışmalar arasında dikkat çeken örneklerden biri de 5 Haziran 2000 tarihinde Şişli'deki evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti oldu. Aradan geçen 26 yılın ardından yoğunlaştırılan soruşturmada, olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeni kriminal incelemeler yapıldı. Çağla'nın şortunda iki ayrı noktada bulunan erkek DNA profilinin, daha önce tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Bu önemli gelişmenin ardından soruşturma derinleştirildi.

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GECE YARISI SOKAKLARDA

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asayiş uygulamalarını yerinde denetleyen Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son olarak Kağıthane'de gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamayı takip etti. Görevli ekiplerden bilgi alan Yıldız, drone destekli denetimlerde kullanılan teknolojik sistemleri de inceledi.

VATANDAŞLARIN ARASINDA

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yalnızca operasyon ve denetimlerde değil, vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretlerde de sahada yer alıyor. “Vatandaşın huzuru bizim mutluluğumuzdur” sözleriyle vatandaşların güvenliğine verdiği önemi vurgulayan Yıldız, zaman zaman esnafın iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya özen gösteren Emniyet Müdürü Yıldız, bu ziyaretlerde kendisine iletilen sorunlarla da yakından ilgileniyor.

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STADYUMLARDA DA GÜVENLİĞİN BAŞINDA

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük spor organizasyonlarının güvenliği de Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yakından takip ettiği çalışmalar arasında yer alıyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen Yıldız, stadyumlardaki koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek emniyet birimlerinin çalışmalarını denetliyor. Drone destekli hava, kara ve stadyum içi güvenlik uygulamalarını takip ediyor.

POLİSLİĞİN HER KADEMESİNDE GÖREV YAPTI

1968 yılında İstanbul'da doğan Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Mesleğe İstanbul Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak başladı. Kars ve Ardahan'daki görevlerinin ardından İstanbul'da İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde çalıştı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bursa ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve İstihbarat Başkan Vekilliği görevlerinin ardından 6 Aralık 2024 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.