Makarna Nasıl Pişirilir? Salçalı, Domatesli, Sade Makarna Nasıl Pişirilir ve Kaç Dakikada Yapılır?
Makarna, pratik ve hızlı bir yemek olmasının yanında, doğru pişirme teknikleri ile çok daha lezzetli hale gelebilir. Makarna nasıl pişirilir? sorusunun yanıtı, makarnanın türüne ve kullanılacak soslara göre farklılık gösterebilir. İster domatesli, ister salçalı, ister sade olsun, makarnanın kıvamını tutturmak için su oranı ve haşlama süresi büyük önem taşır. İşte adım adım makarna yapımı ve püf noktaları…
Hem yapımı kolay hem de ekonomik bir yemek olan makarna, mutfakların vazgeçilmezlerinden biridir. Fakat iyi bir makarna yapmak sadece haşlamaktan ibaret değildir. Peki, makarna nasıl yapılır? Lezzetli bir makarna yapmak için; makarnanın piştiği suyun sıcaklığı, haşlama süresi, sos seçimi ve sunumuna kadar pek çok detay bulunur. Su, tuz ve yağ ile haşlanan makarna, yaklaşık olarak 8-12 dakika aralığında hazır hale gelir. Salçalı, domatesli ve sade olarak farklı soslarla lezzetlendirilebilir. Kısa sürede hazırlanabilen farklı makarna tarifleriyle sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. Makarnanın lezzetini artırmak için üzerine rendelenmiş parmesan, kaşar peyniri veya çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz. İşte sade, salçalı ve domatesli makarnanın püf noktaları ve pişirme yöntemleri…
SADE MAKARNA NASIL YAPILIR?
Sade makarna, farklı soslar ile birlikte lezzetlendirilebileceği gibi tek başına da servis edilebilir. Özellikle hafif bir öğün tercih edenler için sade makarna, ideal bir tercihtir. Sade makarnanın üzerine; tulum peyniri, kaşar ve rendelenmiş parmesan peyniri ekleyerek aromatik bir tatlı elde edebilirsiniz. Öte yandan, hafif bir tat için limon suyu ve zeytinyağı ekleyerek Akdeniz esintileri taşıyan bir tabak hazırlayabilirsiniz.
SALÇALI MAKARNA TARİFİ
Makarna, lezzeti ve pratik yapımı ile sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. İşte en çok tercih edilen pratik yemeklerden biri olan salçalı makarnanın tarifi ve malzemeleri:
Özellikle öğrenciler ve çalışan bireyler için salçalı makarna, hızlı bir öğün seçeneği sunuyor. Makarnanın lezzetini artırmak için üzerine kekik, karabiber, kimyon ya da kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli bir tat için haşlanmış makarnanın üzerine sarımsak ve doğranmış soğan ekleyerek kavurabilirsiniz. Salçalı makarnanın yanında yoğurt servis edebilir ve dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz.
DOMATESLİ MAKARNA NASIL YAPILIR?
Hafifliğiyle dikkat çeken domatesli makarna, özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih edilen bir yemektir. Domatesli makarna tarifinde taze domates yerine konserve doğranmış domates ya da domates püresi de kullanabilirsiniz. Makarnada daha yoğun bir tat elde etmek istiyorsanız domatesleri kavurun ve içerisine az miktarda biber salçası da ekleyebilirsiniz. Fesleğen yerine kekik ya da maydanoz da tercih edilebilir. Domatesli makarnanın üzerine beyaz peynir ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.
KREMALI MAKARNA TARİFİ
Yoğun lezzeti ve yumuşak dokusu ile kremalı makarna, özellikle kremalı sosları sevenlerin favorisi olmaya aday bir tariftir. İşte lezzetli ve pratik bir kremalı makarna tarifi:
Bu tarifin yanı sıra kremalı makarna, sebzeler ve beyaz et ile de zenginleştirilebilir. Tarifin içine mantar ya da tavuk ekleyerek tarifin farklı versiyonlarını elde edebilirsiniz.
PESTO SOSLU MAKARNA TARİFİ
İtalyan mutfağının en sevilen tatlarından biri olan pesto soslu makarna, parmesan ve fesleğenin ferahlatıcı aroması ile makarnaya eşsiz bir lezzet katar.
Malzemeler:
* 1 paket makarna
* 1 su bardağı taze fesleğen yaprağı
* 1 çay bardağı zeytinyağı
* 2 diş sarımsak
* 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
* 2 yemek kaşığı çam fıstığı
* Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Pesto soslu makarna, besleyici ve hafif bir öğün arayanlar için lezzetli bir tercihtir. Kişisel tercihlere bağlı olarak, makarnanın içine ızgara tavuk ya da Cherry domates ekleyerek birbirinden farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
MAKARNA PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER