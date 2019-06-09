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Makas teröründe hayatını kaybedenler toprağa verildi!

İHA

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ü Muş’un Hasköy ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi

Makas terörü

Dün akşam saatlerinde Bursa’daki bayram ziyaretinden İstanbul’a dönmekte olan 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpışmıştı. Olayda eski AK Parti Hasköy İl Genel Meclisi Üyesi Fetullah Akçil’in kızı Seyhan Özçelik ve 2 torunu ile bir akrabaları hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Muş’un Hasköy ilçesine getirilen Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik (8) ile anneleri Seyhan Özçelik, binlerce kişi tarafından gözyaşları arasından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan aynı aileden olan akrabaları Yusuf Eray’ın (8) ise Bitlis’in Güroymak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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