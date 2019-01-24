İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısında, yaya öncelikli trafik projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, projeyi önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisi haline getireceklerini kaydetti. Soylu, yeni dönemde maket trafik araçlarına bir yenisi daha ekleyeceklerini açıkladı.

'MAKET TRAFİK POLİSLERİNE DE BAŞLAYACAĞIZ'

Trafik denetlemeleri noktasında belki de en sempatik uygulamalarının, "Maket Trafik Araçları" projesi olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız arasında, özellikle sosyal medyada bunlarla ilgili güzel espriler de döndü. Güzel de bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafiklerin yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız. Geçen gün Anadolu'yu dolaşırken bir yerde gördüm, kendim de polis zannettim. İnanın o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yerlere yerleştirmişler ki, hem uyarıcı hem denetleyici hem de kazaların azalmasında çok faydalı olan bir sonuç oluşturmuşlar."

İlk maket polis denemesi 2013 yılında Muğla karayolunda uygulanmıştı.