Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel, Bodrum Maçakızı Otel’e ve başka birçok işletmeye lezzetler tasarlayarak danışmanlıklarını yaptı. Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında Multi, sonra da 2009-2012 yılları arasında LilBitz adında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.

Başarılarını dünyaya duyuran ünlü şef Maksut Aşkar’a, 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından “Yılın En İyi Şefi”, 2015 yılında ise Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde ise “Le Proche” ödülleri verilmiştir. Ayrıca Aşkar, 24 Kitchen’da; Lezzet Sanatı, Maksut’un Neolokal Mutfağı gibi programlarda da yer almıştır.

Neolokal, Michelin Guide 2023 İstanbul listesinde 1 yıldız alarak dünyanın en prestijli restoranları arasına girmiştir. Ayrıca hem müşteriler hem de meslektaşları için rol model ve ilham kaynağı olan; daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranlara verilen Yeşil Michelin Yıldızı’nın ödülünü Neolokal Restoranı ile alan Maksut Aşkar, dünyada sayılı olan bu ödüle sahip olmuştur.