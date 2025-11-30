Maksut Aşkar hayatı ve kariyeri: Maksut Aşkar kimdir?
MasterChef Türkiye'de bu akşam jüri koltuğuna oturan ünlü şef Maksut Aşkar, sosyal medyada gündemin merkezine yerleşti. Türk mutfağını modern dokunuşlarla dünyaya tanıtan, Michelin yıldızıyla da başarısını tescilleyen Aşkar'ın kariyeri ve hayatına ilişkin detaylar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Maksut Aşkar kimdir? İşte Maksut Aşkar hayatı ve kariyeri...
TV8’in takip edilen yarışması MasterChef’te konuk şef olarak boy gösteren Maksut Aşkar, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti. Gastronomi dünyasında yenilikçi yaklaşımıyla tanınan, Michelin yıldızlı şefin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başladı. Detaylar haberimizde...
MAKSUT AŞKAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
1976 İskenderun doğumlu olan Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q jazz club, emporio armani cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı. Nupera’dan sonra, Hillside City Club’larda kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde lezzet tasarlama tutkusunu farklı projeler ile ifade etmeye çalıştı. Tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı. Lezzetin tüm duyulara ifade ettiğini savundu. Bu ifade biçimi, yaptığı işlere yansıdı. Birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı ve tasarım etkinlikler yaptı.
Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel, Bodrum Maçakızı Otel’e ve başka birçok işletmeye lezzetler tasarlayarak danışmanlıklarını yaptı. Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında Multi, sonra da 2009-2012 yılları arasında LilBitz adında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.
Başarılarını dünyaya duyuran ünlü şef Maksut Aşkar’a, 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından “Yılın En İyi Şefi”, 2015 yılında ise Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde ise “Le Proche” ödülleri verilmiştir. Ayrıca Aşkar, 24 Kitchen’da; Lezzet Sanatı, Maksut’un Neolokal Mutfağı gibi programlarda da yer almıştır.
Neolokal, Michelin Guide 2023 İstanbul listesinde 1 yıldız alarak dünyanın en prestijli restoranları arasına girmiştir. Ayrıca hem müşteriler hem de meslektaşları için rol model ve ilham kaynağı olan; daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranlara verilen Yeşil Michelin Yıldızı’nın ödülünü Neolokal Restoranı ile alan Maksut Aşkar, dünyada sayılı olan bu ödüle sahip olmuştur.