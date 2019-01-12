Geçen Çarşamba akşamı sevgili Didem Arslan Yılmaz’ın programında Mansur Yavaş’ı büyük bir mutlulukla izledim. Son derece yapıcı, seçimin bir savaş değil, bir yarış olduğunun bilincinde olan, hizmet odaklı, en büyük kavgaları verdiği Melih Gökçek ile ilgili dahi olumsuz bir ifade kullanmayan olgun bir profil gördüm Mansur Bey’de. Tebrik ediyorum…

MANSUR YAVAŞ'IN DOĞRU ÜSLUBU

Özellikle "Demokrasilerde kaybeden yoktur", "Biz sadece Ankara’yı 5 yıllığına yönetmeye talibiz", "Belediye başkanları siyasi düşüncesi ne olursa olsun onu kalbine gömüp bütün insanlara saygı duymalıdır", "Rövanş duygumuz yok, zafer kazanmış olmuyoruz. Düşman mı var karşımızda?" sözlerini çok önemsedim.

Baba tarafından Kayserili olarak Mehmet Özhaseki’nin belediyeciliğini, kente neler kattığını, Türkiye’nin şehircilik anlamında en başarılı örneklerinden biri olan Kayseri ile adeta özdeşleştiğini bilirim. Bunların yanı sıra Özhaseki yumuşak ve yapıcı üslubu ile de tanınır.



Bu nedenle Mansur Yavaş’ı dinlerken Ankara’da bu kez yarışın bir "makuller yarışı" olacağını düşündüm. İki taraf da diyaloğa açık, nazik ve makro siyasete değil, kent sorunlarına ve belediyeciliğe odaklı. Tam da gerçek demokrasilerde olması gerektiği gibi güzel bir yarış olacak Ankara’da…

EKREM İMAMOĞLU'NUN BAŞKAN ERDOĞAN'I ZİYARETİ

Aynı şeyi İstanbul için de söylemek mümkün. Ekrem İmamoğlu da perşembe akşamı Başkan Erdoğan’ı ziyaretinde son derece yapıcı bir tavır sergiledi.

Savaş değil, nazik bir yarış, düşman değil rakip, kana kan değil, vaade vaat… Demokrasilerde olması gereken budur. Hele köfteci muhabbeti özlediğimiz gülümsemeyi getirdi siyasete.

Binali Yıldırım’ın yapıcı ve yumuşak tarzı zaten herkesin malumu. Ekrem İmamoğlu da kavgacı değil, diyaloğa açık bir aday olduğunu ortaya koydu. İstanbul’da da "makuller yarışı" olacak. Ve bence 31 Mart’ın havası, sonuçlar ne olursa olsun, hepimize iyi gelecek.

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