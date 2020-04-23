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Ferdi Durdu’nun haberine göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı.

Sabah erkenden uyanan çocuklar, ellerine resim defteri ve boya kalemlerini alarak rengarenk gökkuşağı ve 23 Nisanla ilgili resim çizdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklar, evlerinin balkonları, camları ile odalarının duvarlarını Atatürk posteri, Türk bayrağı, balon ve rengarenk pankartlarla süsledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ise kent meydanını Türk bayraklarıyla donattı.