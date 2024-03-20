Malatya'da 7 araçlık zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlarla çarpıştı. Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Malatya'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
B.D'nin kullandığı araç, Turgut Özal Caddesi Güngör Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sırasıyla E.Ş, K.G.D, G.G, K.K, H.K. ve N.T. yönetimindeki araçlarla çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler B.D. (22), E.Ş. (40) ve K.G.D. (21) ile araçlarda bulunan M.Z. (25) ve Z.N.Ş. (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Z.N.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.