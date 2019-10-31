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Malatya'da ailesini ve komşusunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

AA

Malatya'da, evinde eşi, iki çocuğu ve komşusunu pompalı tüfek ve bıçakla rehin alan kişi, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu

malatya'da ailesini rehin aldı

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Doğan Can I. merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Taç Sokak'taki evinde, eşi, iki çocuğu ve komşusunu pompalı tüfek ve bıçakla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerine gelerek, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Doğan Can I. polis ekiplerinin yaklaşık iki saatlik ikna çabası sonucu teslim oldu.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan Doğan Can I, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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